Zelensky saúda Netanyahu e chama Israel para desafios comuns como "a vitória sobre o mal"

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou hoje o regresso de Benjamin Netanyahu como chefe do Governo de Israel, manifestando que a Ucrânia está preparada para fortalecer os laços e os desafios comuns, como "a vitória sobre o mal".

"Desejo sucesso no caminho para o bem-estar e segurança de Israel", salientou o chefe de Estado ucraniano na rede social Twitter.

Zelensky garantiu ainda que a Ucrânia está preparada "para uma cooperação estreita para fortalecer" os laços entre os países e "enfrentar desafios comuns, alcançar prosperidade e a vitória sobre o mal".

O Presidente russo, Vladimir Putin, também já saudou o regresso de Benjamin Netanyahu como chefe do Governo israelita, e manifestou a esperança de reforçar a cooperação com Israel "em todos os domínios".

"Espero que o novo governo sob a sua liderança continue a linha de fortalecer a cooperação russo-israelita em todos os domínios em benefício dos nossos povos e no interesse de garantir a paz e a segurança na região do Médio Oriente", disse hoje Putin numa mensagem a Netanyahu, segundo um comunicado do Kremlin.

O Estado judaico conta mais de um milhão de cidadãos da ex-União Soviética e Israel mostrou e fez valer em diferentes ocasiões os laços especiais entre os dois países, como no diferendo com a Síria, onde a Rússia tem tropas.

Também face à guerra na Ucrânia, após o início da ofensiva militar russa, em fevereiro, Israel assumiu uma postura cautelosa em relação a Moscovo, procurando manter a neutralidade.

O parlamento israelita (Knesset) ratificou hoje o novo governo liderado por Benjamin Netanyahu, formado com os seus parceiros ultraortodoxos e de extrema-direita.

O governo mais à direita da história de Israel foi aprovado com o voto favorável de uma maioria de 63 deputados dos seis partidos que compõem a coligação, três dos quais abertamente racistas e supremacistas judeus, segundo a agência espanhola EFE.

Após a votação, Netanyahu prestou juramento como nono primeiro-ministro de Israel, o primeiro nascido no país desde a declaração da independência de 1948.

A missão do governo será "impedir os esforços do Irão para adquirir um arsenal nuclear", disse Netanyahu, citado pela agência francesa AFP.

Netanyahu disse também que o seu executivo pretende "assegurar a superioridade militar de Israel na região", ao mesmo tempo que procurará "alargar o círculo de paz" com os países árabes.

O partido Likud, liderado por Netanyahu, já tinha anunciado, na quarta-feira, que o novo governo vai "avançar e desenvolver colonatos em todas as partes de Israel, na Galileia, Negev, Montes Golã e Judeia e Samaria", os nomes bíblicos para a Cisjordânia.

Benjamin Netanyahu já liderou o governo entre 1996 e 1999, e novamente entre 2009 e 2021, num total de cerca de 15 anos, o que faz dele o primeiro-ministro mais tempo no cargo em Israel.