Parlamento moçambicano investiga alegado envolvimento de deputado no tráfico de drogas

A Assembleia da República de Moçambique criou uma comissão de inquérito para averiguar denúncias feitas pela oposição sobre o envolvimento de um deputado no tráfico de drogas, informou fonte oficial.

"Havendo a possibilidade de envolvimento, [o deputado em causa] terá que responder perante a lei", disse à comunicação social em Maputo o presidente da Comissão de Inquérito, António Nequice.

Em causa está uma denúncia feita no dia 01 de dezembro pelo deputado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) Venâncio Mondlane sobre a alegada existência de um parlamentar do partido no poder que está envolvido no tráfico de drogas a partir do Porto de Macuse, na província da Zambézia, centro de Moçambique.

A comissão de inquérito parlamentar criada para investigar o caso é composta por sete membros, quatro da Frelimo, partido no poder, dois da Renamo, principal força de oposição, e um do Movimento Democrático de Moçambique.

Os trabalhos da comissão arrancam no dia 09 de janeiro de 2023, esperando-se a apresentação de um relatório em fevereiro sobre o caso.

Embora a denúncia de Venâncio Mondlane refira que se trata de um deputado do partido no poder (Frelimo) eleito pelo círculo eleitoral da Zambézia, o nome do parlamentar em causa não foi revelado.

O caso veio a público em novembro deste ano, quando as autoridades detiveram um oficial das Forças Armadas afeto à base naval de Macuse e um professor de uma escola secundária local por suspeitas de tráfico de drogas pesadas, num esquema em que, segundo a denúncia do principal partido de oposição, estaria envolvido também um deputado.

Na terça-feira, o Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) esclareceu que não possui qualquer processo contra um deputado da Assembleia da República