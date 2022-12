Kuwait regista rara tempestade de granizo

Uma rara tempestade de granizo no Kuwait, país de desertos e um dos mais quentes do planeta, surpreendeu hoje os seus habitantes, enquanto os cientistas se preocupam com as consequências das alterações climáticas neste Estado do Golfo.

O granizo caiu na terça-feira e hoje em Oum al-Haïman, cerca de 50 quilómetros ao sul da capital, e chegou aos 63 milímetros em algumas áreas, informou o serviço meteorológico, adiantando que esperava que o tempo melhorasse a partir de hoje.

As crianças vestiam roupas quentes para apanhar granizo na rua, enquanto os internautas inundavam as redes sociais com fotos e vídeos de estradas parcialmente cobertas de branco.

"Há 15 anos que não vemos esta quantidade de granizo cair", disse à France-Presse Mohammed Karam, antigo diretor do departamento meteorológico do Kuwait.

Estes eventos são "raros" no Kuwait, e poderão multiplicar-se nos próximos anos devido às alterações climáticas globais, alertou Mohammed Karam.

Em contraste, no verão, este país do Golfo, rico em petróleo, tem atingido temperaturas cada vez mais altas e pode tornar-se inabitável em certas alturas do ano com o aquecimento global, segundo os cientistas.

Em 2016, o mercúrio registou um recorde mundial, com 54 graus Celsius.

Em algumas zonas do país, as temperaturas podem subir 4,5 graus em relação à média histórica entre 2071 e 2100, de acordo com a autoridade pública do Ambiente.