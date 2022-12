Ataque a Kiev ocorreu após restabelecimento do sistema de aquecimento

O ataque russo, esta manhã, contra a cidade de Kiev, com drones, ocorreu horas depois de as autoridades locais terem restabelecido o sistema de aquecimento da cidade destruído pelos bombardeamentos anteriores.

Os últimos ataques fizeram pelo menos dois feridos e danos consideráveis em algumas das "infraestruturas básicas" em vários pontos da capital da Ucrânia, informou hoje de manhã o governador regional Oleksiy Kuleba, através do sistema de mensagens Telegram.

As forças russas "atacaram a capital com drones [aparelhos voadores não tripulados] Shahed [fabricados no Irão]. A defesa antiaérea funcionou. Até ao momento, nove aparelhos não tripulados inimigos foram derrubados no espaço aéreo de Kiev", disse a Administração Militar da capital ucraniana.

De acordo com o portal do jornal Ukrainska Pravda ocorreram fortes explosões na zona central de Kiev, referindo-se aos eventuais disparos das defesas antiaéreas da Ucrânia.

As autoridades da capital lançaram um alerta durante a madrugada para que os cidadãos permanecessem nos refúgios antiaéreos.

O presidente da autarquia de Kiev, Vitali Klitschko, confirmou várias explosões nos distritos de Solomianskyi e Shevchenkivskyi assinalando que os serviços de emergência estão a operar nos pontos atingidos até porque os ataques provocaram vários incêndios.

O autarca confirmou no domingo o restabelecimento do sistema de aquecimento em toda a cidade desconhecendo-se ainda se - depois dos últimos ataques - a rede vai voltar a funcionar.

Segundo Serhiy Popko, chefe da Administração Militar de Kiev, as forças de defesa antiaérea neutralizaram um total de 15 drones de fabrico iraniano, nas últimas horas.

De acordo com Popko, as forças russas atacaram Kiev "em duas fases": a primeira prolongou-se durante cerca de três horas e outra posterior que durou 25 minutos.

"A capital resistiu a várias ondas de ataques Shahed de fabrico iraniano. Detetaram-se mais de 20 drones inimigos no espaço aéreo de Kiev. As forças de defesa antiaérea destruíram cerca de quinze", indicou o chefe da Administração militar.

"Uma infraestrutura crítica foi atingida. Os serviços de emergência estão a ocupar-se das consequências. Ainda estamos a tentar confirmar informações sobre vítimas e os efeitos da destruição", acrescentou Popko.

As forças de Moscovo atacaram a Ucrânia com drones Shahed-136/131 de fabrico iraniano na noite de domingo e durante a madrugada sendo que "30 aparelhos não tripulados foram destruídos pelas Forças de Defesa da Ucrânia".

A Força Aérea da Ucrânia referiu, entretanto, que foram detetados na última noite um total de 34 drones que sobrevoaram diferentes zonas do país e que foram lançados das posições russas situadas na costa leste do Mar de Azov.

"A Força Aérea, em cooperação com outras componentes das Forças de Defesa da Ucrânia destruíram 30 drones Shahed" (dos 34 que foram detetados), especificou a mesma fonte militar através do sistema de mensagens Telegram.

As informações militares de Kiev ainda não foram confirmadas por fontes independentes.