PS volta a chumbar propostas da oposição avocadas

O parlamentou voltou a aprovar esta manhã as propostas do PS avocadas, chumbando novamente todas as da oposição, que já tinham ficado pelo caminho esta terça-feira na Comissão de Orçamento e Finanças.

Esta manhã, foi aprovada a proposta do PS sobre a conclusão da Residência da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, com a abstenção da IL e os votos favoráveis das restantes bancadas, bem como a proposta socialista sobre o Programa Escolhas, esta com a abstenção da Iniciativa Liberal e do Chega e os votos a favor dos restantes.

Por outro lado, voltou a ser 'chumbada' a proposta do PCP para limitar o máximo para a atualização das portagens nas pontes ao valor deste ano e "resgatar" todas as concessões e subconcessões rodoviárias ainda em vigor.

Foi também novamente inviabilizada a proposta comunista sobre o regime especial de proteção da habitação própria face ao aumento dos encargos com o crédito à habitação.

Também as propostas do Chega para apoios à produção biológica em territórios de baixa densidade e a de um grupo de Trabalho para a construção da Terceira Travessia do Tejo voltaram a ser 'chumbadas'.

Depois de terem sido rejeitadas nas votações realizadas na terça-feira à noite, a Iniciativa Liberal avocou hoje para plenário no parlamento uma proposta de alteração que visava a regulamentação das Unidades de Saúde Familiar Modelo C e que as colocasse em prática através de projetos-piloto -- que foi rejeitada com votos contra do PS, PCP, BE, PAN e Livre.

Já o PSD avocou uma proposta que tinha como objetivo aumentar a cobertura de médicos de família, nomeadamente, se tal fosse necessário, contratualizar médicos especialistas em medicina geral e familiar e de unidades de saúde familiar de modelo C, tendo sido também chumbada.