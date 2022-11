A consultora Fitch Solutions considera que a produção de petróleo em Angola vai cair 20% até 2031 devido à maturação dos poços petrolíferos e à falta de investimento crónico em novas descobertas.

"A principal razão para o crescimento medíocre da produção petrolífera é o efeito do legado da maturação dos poços petrolíferos", diz a Fitch Solutions numa nota de comentário sobre a manutenção da produção abaixo do limite definido pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

"A queda na produção dos poços atuais de Angola significa que é preciso uma taxa maior de crescimento da produção para manter a produção nos níveis atuais; Angola precisa de cerca de mais 36 mil barris por dia de produção para anular o impacto do declínio natural", dizem os analistas desta consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings.

No comentário, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, a Fitch Solutions escreve que "Angola tem assistido a uma pequena subida dos níveis de produção, com a entrada em funcionamento de vários pequenos projetos, mas neste trimestre prevemos que a pequena subida de produção estagne, regressando a um crescimento negativo em 2023, com o efeito do declínio dos poços a materializar-se".

A produção de Angola tem andado em cerca de 1,1 milhões de barris por dia desde o princípio do ano, bem abaixo do limite de cerca de 1,5 milhões de barris por dia imposto pela OPEP.

"O novo limite para Angola ao abrigo da produção total da OPEP está muito acima das capacidades de produção e as taxas de crescimento anteriores indicam que há uma probabilidade muito baixa de Angola se aproximar dos limites da OPEP a curto prazo", concluem os analistas.