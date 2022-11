União Europeia doa 200 mil euros para apoiar vítimas do mau tempo na Venezuela

A União Europeia (UE) anunciou hoje disponibilizou 200.000 euros para ajuda humanitária a cidadãos afetados pelas chuvas dos últimos meses na Venezuela, que atingiram pelo menos 26.000 famílias e causaram danos em 14.000 casas.

"Em resposta aos danos causados pelas inundações dos últimos dois meses, a União Europeia destinou 200.000 euros em financiamento humanitário para ajudar as pessoas mais afetadas", explica um comunicado da Delegação da UE na Venezuela.

O documento divulgado em Caracas explica que este financiamento servirá de apoio à Cruz Vermelha venezuelana "na prestação da assistência de emergência necessária em termos de abrigo, saúde, apoio psicossocial, água, saneamento e promoção da higiene".

"A resposta incluirá, por exemplo, a distribuição de cobertores, redes mosquiteiras, kits de cozinha, filtros de água, pastilhas de purificação de água, bidões e kits de higiene e limpeza", explica.

Segundo a UE "esta ajuda beneficiará diretamente a 1.400 famílias (7.000 pessoas) que perderam os seus haveres em consequência das cheias ou cujas casas sofreram danos parciais ou graves, principalmente a famílias com crianças ou idosos, pessoas com deficiência e mães solteiras".

"O financiamento faz parte da contribuição global da UE para o Fundo de Emergência de Resposta a Catástrofes (DREF, sigla em inglês) da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e da Meia Lua Vermelha (IFRC)", explica.

As intensas chuvas dos últimos dois meses na Venezuela causaram transbordamentos de rios e inundações em 17 dos 24 estados do país, principalmente em Arágua, Anzoátegui, no Distrito Capital, Falcón e Sucre.

Segundo dados oficiais as chuvas torrenciais afetaram 26.000 famílias e causaram danos em 14.000 casas, infraestruturas rodoviárias, serviços de saúde, abastecimento de água potável, e no fornecimento de eletricidade.

Segundo a Delegação da União Europeia na Venezuela, a UE e os seus estados-membros "são o maior doador mundial de ajuda humanitária".

"A ajuda de emergência é uma expressão da solidariedade europeia para com as pessoas necessitadas em todo o mundo. Tem como objetivo salvar vidas, prevenir e aliviar o sofrimento humano, salvaguardar a integridade e a dignidade humana das populações afetadas por catástrofes naturais e crises provocadas pelo homem", explica o comunicado.

Através do Departamento de Proteção Civil e Ajuda Humanitária da Comissão Europeia, "a UE ajuda todos os anos a milhões de vítimas de conflitos e catástrofes" prestando "ajuda às pessoas mais vulneráveis com base nas necessidades humanitárias".

A UE tem ainda um acordo de financiamento humanitário por 3 milhões de euros com a IFRC para apoiar o seu Fundo de Emergência de Resposta a Catástrofes (DREF) que "são utilizados principalmente para catástrofes de pequena e média escala, ou seja, para as quais que não se faz um apelo de emergência internacional e que normalmente não recebem muita cobertura da imprensa".

Este fundo foi criado em 1985 e é composto por contribuições financeiras feitas por diferentes doadores.