A Media Capital Rádios anunciou ontem que a Rádio Comercial "vem agora confirmar a sua liderança absoluta" em 2021 e a M80 reforça a posição de terceira rádio mais ouvida do país.

"Já a Cidade FM, que terminou o ano a consolidar-se como a rádio jovem mais ouvida do país e um reforço da sua posição na linha da frente das rádios mais jovens, demonstra nos dados anuais do meio rádio que é a líder indiscutível do segmento de jovem", adianta a Media Capital Rádios.

"Isto significa que, nos dados anuais, referentes ao período entre 01 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021, o grupo Media Capital Rádios foi líder absoluto em todos os indicadores - Audiência Acumulada de Véspera (AAV) com 28,8%; 'Share' de Audiência com 39,3%; e regista um 'reach' semanal de 52,6%", aponta.

"Estes resultados são o culminar de um ano de trabalho muito intenso, onde diariamente nos fomos superando em todas as áreas", afirma o presidente executivo da Media Capital Rádios, Salvador Bourbon Ribeiro, citado em comunicado.