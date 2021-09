Doentes de risco recebem terceira dose da vacina na Finlândia

A Finlândia começou ontem a administrar a terceira dose da vacina contra a covid-19 a pessoas com imunodeficiência e outros grupos de risco, seguindo a recomendação do Instituto Nacional de Saúde e Bem-Estar (THL) do país nórdico.

Os primeiros a receber a terceira dose são doentes em diálise, doentes com cancro e pessoas submetidas a transplantes de órgãos.

"De acordo com a investigação, duas doses da vacina não são suficientes para proteger as pessoas severamente imunodeprimidas contra a covid-19, mas é recomendada uma série de três doses. A terceira dose oferece à maioria delas um nível de proteção adequado", afirmou Hanna Nohynek, médica chefe da THL, numa declaração.

O THL quer alargar a campanha de vacinação da terceira dose a outros grupos de risco o mais rapidamente possível, incluindo os profissionais de saúde que cuidam de pessoas gravemente doentes com covid-19, pessoas idosas que vivem em lares e os profissionais que cuidam delas.

Vacinação obrigatória para funcionários públicos na Eslovénia

A Eslovénia decretou ontem a vacinação contra a covid-19 obrigatória para os funcionários públicos, uma medida que entra em vigor no início de outubro, destinada a aumentar a taxa de imunização e a prevenir uma nova vaga de infeções.

Os funcionários públicos, agentes da polícia e soldados correm o risco de perder o emprego se se recusarem a ser vacinados, a menos que já tenham contraído o vírus e possam fornecer um certificado de anticorpos.

"Conto com o bom senso dos funcionários e espero que não tenhamos de fazer quaisquer despedimentos", afirmou o ministro da Função Pública, Bostjan Koritnik, em conferência de imprensa na capital eslovena.

Até à data, apenas 45% da população foi vacinada e, face a esta situação, o governo conservador do primeiro-ministro, Janez Jansam decidiu também reforçar as restrições sanitárias, e desde quarta-feira é necessário um passe sanitário no local de trabalho, tanto no setor público como no privado e nas lojas.