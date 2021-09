Governo brasileiro prevê abrandamento de crescimento económico para 2,51% em 2022

O Governo brasileiro trabalha com a previsão de que a economia do país cresça 2,51% em 2022, de acordo com o projeto de orçamento do próximo ano apresentado ao Congresso.

Esta taxa de crescimento equivale a metade da prevista para 2021, um ano considerado atípico por se seguir ao colapso causado pela pandemia de covid-19, que foi o principal fator para a forte queda de 4,1% sofrida pela economia brasileira em 2020.

As projeções que constam no projeto, que pode ser objeto de modificações nas câmaras legislativas, contemplam também uma inflação de 3,50%, uma taxa de câmbio estabilizada em torno de 5,50 reais por dólar e juros básicos de 6,63%.

Da mesma forma, o Ministério da Economia brasileiro propõe para 2022 um aumento de 6,2% do salário mínimo mensal, que chegaria assim a 1.169 reais (192 euros, ao câmbio atual), valor insuficiente para cobrir a inflação deste ano, que se calcula que possa chegar a 8%.

O défice crónico do setor público foi calculado para o próximo ano num equivalente a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), meta que, se alcançada, representaria uma melhoria significativa em relação aos 1,8% esperados para este ano.

Na frente social, o projeto entregue ao Congresso mantém o Bolsa Família - programa de assistência para os mais pobres criado em 2003 - com os mesmos recursos alocados em 2021, que somam 90 mil milhões de reais (cerca de 14,7 mil milhões de euros).

Esse valor equivale a 0,5% do PIB e subsidia cerca de 14 milhões de famílias carenciadas, embora o Governo pretenda ampliar tanto os subsídios, como o número de beneficiários, antes que se conclua o debate parlamentar orçamental.

Enquanto se aguarda uma definição, a única modificação nos planos de assistência é a mudança da denominação do programa Bolsa Família, que foi batizado em 2003 pelo Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera hoje as sondagens para as eleições presidenciais do próximo ano.

A decisão do Governo de Jair Bolsonaro, que aspirará à renovação do seu mandato em 2022, é que este programa passe a ser denominado Auxílio Brasil, o que para analistas políticos denota uma clara intenção eleitoral.