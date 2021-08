MNE alemão inicia visita a países vizinhos para oferecer ajuda

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, inicia hoje uma visita à Turquia, Uzbequistão, Tajiquistão, Paquistão e Qatar para oferecer ajuda a estes países, que têm contribuído para a retirada de cidadãos alemães e nacionais do Afeganistão.

Sublinhando que não são apenas os afegãos, mas também os países vizinhos do Afeganistão que agora enfrentam desafios "que dificilmente serão capazes de superar sozinhos", o ministro afirmou ser do interesse de todos "evitar que o colapso do Afeganistão desestabilize toda a região".

Neste contexto, Heiko Maas expressou a disposição da Alemanha em apoiar os países vizinhos do Afeganistão a superar "as consequências humanitárias e económicas" da tomada do poder pelos talibãs.

"Inicio hoje uma visita àquela região para deixar claro que o compromisso da Alemanha não termina com o fim da retirada militar. Nas últimas semanas pudemos contar com a cooperação e o apoio internacional", precisou o chefe da diplomacia alemã.

Neste contexto apontou a significativa contribuição de alguns dos países que vai agora visitar para o sucesso do processo de retirada alemã, através da qual mais de cinco mil pessoas deixaram o Afeganistão a bordo de voos do exército alemão.

"Quero agradecer em nome do governo alemão e trabalhar para que a cooperação internacional continue também na fase crítica que agora começa", referiu, citado pela agência Efe.

Tal passa também por chegar a um acordo com os países vizinhos do Afeganistão sobre como transferir "com rapidez e segurança" cidadãos alemães, colaboradores locais e outros afegãos que necessitem de proteção.

Heiko Maas lembrou que muitas pessoas ainda esperam conseguir deixar o Afeganistão onde a situação "é extremamente instável e perigosa".