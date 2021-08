Cabo-verdiana detida em aeroporto brasileiro com seis quilos de cocaína na bagagem

Uma mulher cabo-verdiana foi detida na quarta-feira, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, quando se preparava para embarcar para Cabo Verde com cerca de seis quilogramas de cocaína na bagagem, informou ontem a polícia brasileira.

De acordo com a Polícia Federal (PF), a mulher foi detida em flagrante quando tentava embarcar num voo com destino ao país africano e com conexão em Lisboa.

Os agentes da polícia localizaram a cocaína na bagagem da passageira, camuflada em diversos pares de calçado.

A mulher "foi conduzida à sede da superintendência da Polícia Federal, para as formalidades do flagrante, sendo indiciada por tráfico internacional de drogas, cuja pena prevista é de cinco a 15 anos de reclusão, e permanecerá à disposição da Justiça Federal", indicou a PF em comunicado.