Aeroporto chinês reabre após quase um mês encerrado devido a surto

O Aeroporto Internacional de Lukou, que esteve na origem do mais recente surto de covid-19 na China, retomou hoje as suas operações, após ter estado parado durante mais de um mês.

O primeiro voo comercial do principal aeroporto da cidade de Nanjing, no leste da China, foi o MU2923, da China Eastern Airline, que partiu às 10:16 locais (03:16 em Lisboa), com destino à cidade de Qingdao, no norte do país, informou a agência noticiosa oficial Xinhua.

As autoridades cancelaram todos os voos, desde o final de julho, após descobrirem, no dia 20 daquele mês, um surto no aeroporto entre vários empregados de limpeza do aeródromo.

A imprensa local informou que o surto começou entre os empregados que limparam um avião oriundo da Rússia no qual viajou um passageiro infetado.

Este surto espalhou-se mais tarde, por uma dúzia de províncias chinesas.

No entanto, a cidade de Nanjing deixou de ter áreas de médio e alto risco de contágio no dia 19, após uma série de extensas medidas restritivas, que contiveram efetivamente o surto, constituído pela variante Delta, mais contagiosa.

De acordo com os últimos dados oficiais, a China tem atualmente 1.497 casos ativos, dos quais 14 estão em estado grave.

Desde o início da pandemia, o país asiático registou 94.733 infeções e 4.636 mortos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.451.888 mortes em todo o mundo, entre mais de 213,1 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.658 pessoas e foram contabilizados 1.022.807 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.