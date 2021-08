Passagem da tempestade Henri deixou mais de 100 mil sem electricidade nos EUA

Mais de 100.000 habitantes da costa nordeste dos Estados Unidos da América (EUA) ficaram hoje sem electricidade à passagem da tempestade tropical Henri, que deverá ainda ter efeito na região na segunda-feira.

O corte de energia afetou sobretudo a população de Rhode Island, Connecticut e Massachuetts, à passagem do furacão Henri, que perdeu intensidade e passou a tempestade tropical. Foram registados ventos de 120 quilómetros por hora, mas o mais recente boletim informativo do centro norte-americano de monitorização de furacões monitorizou ventos na ordem dos 65 quilómetros por hora.

De acordo com a agência Associated Press (AP), os peritos avisaram que a maior ameaça da tempestade não viria propriamente dos ventos fortes que se fazem sentir, mas sim das condições marítimas e das inundações terrestres que pode provocar devido às fortes e prolongadas chuvas. O fenómeno meteorológico já tinha levado as autoridades a recomendar aos cidadãos que se preparem para o impacto do Henri, sobretudo em Long Island e Cabo Cod, conhecidos destinos turísticos na zona costeira.

O governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, declarou o estado de emergência e anunciou o destacamento de 500 soldados da Guarda Nacional, antecipando a chegada do Henri.

O Henri forçou ao cancelamento de um concerto em Central Park em comemoração da reabertura da cidade após um ano de pandemia de covid-19. Em Nova Jersey, o governador Phil Murphy disse hoje que a sua maior preocupação também são as inundações, "especialmente na parte central do estado". Desde a 'supertempestade' Sandy, em 2021, que Nova Iorque não recebe o impacto direto de um furacão, lembrou a AP, que dá conta de que muitas reparações foram feitas desde então, mas outros projetos destinados a prevenir os estragos dos furacões não foram completados.