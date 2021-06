Certificação CEPA – O que é e que valor acrescenta?

As siglas CEPA definem a Confederação das Associações Europeias do Controlo de Pragas (Confederation of European Pest Management Association).

Esta certificação tem como objetivo sensibilizar e promover a compreensão relativa ao sector do Controlo de Pragas, bem como assegurar a proteção da saúde pública e do meio ambiente, através da implementação de uma norma específica para este sector, a NP EN 16636, que se traduz numa exigência responsável por parte dos profissionais do sector de controlo de pragas, assim como a competência a ser cumprida, de modo a uniformizar a prestação deste serviço em toda a Europa.

O objetivo é garantir que a indústria de controlo de pragas é reconhecia por proteger de modo responsável os cidadãos Europeus e o ambiente em que vivem contra riscos que afetam a saúde pública. O contributo dos profissionais do controlo de pragas, que são responsáveis ​​pela proteção dos alimentos que ingere, do seu lar, da sua família, do ambiente em que todos vivemos e onde desenvolvemos a nossa atividade laboral, é impagável.

As empresas de controlo de pragas devem ter o conhecimento, a experiência e as ferramentas necessárias de modo a sensibilizar a sociedade civil sobre os danos causados pelas pragas urbanas, transmitindo a importância da proatividade comportamental face a estas pragas destrutivas, as doenças que podem transmitir, alimentos e áreas que podem contaminar.

A iniciativa também ressalva a utilização de produtos químicos e adequados por equipas certificadas e profissionais, o que representa uma mais-valia em relação aos produtos indispensáveis ​​para a proteção do público, edifícios e empresas, mas que, no entanto, estão sob pressão de medidas de restrição ou de utilização.

As empresas, ao se certificarem com esta Norma, demonstram que têm aptidões profissionais, não só no Departamento Técnico, mas também nos restantes departamentos que lidam com o cliente, de modo a que todos tenham em conta todos os elementos da gestão do controlo de pragas, quer em termos de atendimento, análise ou execução.

Desde cedo a EXTERMÍNIO – Higiene Controle, Lda. percebeu que teria que cumprir com os requisitos desta Norma, se queria distinguir-se na Região Autónoma da Madeira. Esta Norma especifica quais os requisitos necessários que as empresas que prestam Serviços de Controlo de Pragas devem cumprir. A certificação de acordo com esta Norma apenas pode ser atribuída a organizações, nunca a indivíduos. Esta Norma também cria a consciência na sociedade da importância que o setor de controlo de pragas representa para a saúde e higiene públicas.

A Certificação CEPA garante às empresas:

- Confiança na imagem que transmitem aos seus clientes;

- Capacidade para promover o seu profissionalismo;

- Maior qualidade no serviço prestado, reconhecido na Europa;

- Certificação em relação à concorrência;

- Maior consciência dos seus clientes sobre a sua contribuição na saúde pública.

Quando falamos de "controlo de pragas" ou "gestão de pragas", não devemos assumir que isso significa apenas controlar e erradicar pulgas, aranhas, formigas e ou baratas. Vai além disso, envolve a segurança dos alimentos que consumimos, mais precisamente a segurança alimentar, a segurança estrutural, através do controlo das pragas que afetam madeiras, entre outras que colocam em causa a nossa própria saúde.

É fundamental ter um sistema de controlo de pragas integrado, permitindo a sua segurança e a dos seus bens.

Tenha em conta que o controlo de pragas não passa só pela gestão das pragas urbanas, que todos já ouvimos falar. Os produtos fitofarmacêuticos, por exemplo, são preparações naturais ou de síntese, destinados à proteção de produtos agrícolas e plantas, nomeadamente de doenças, pragas e infestantes, para que deste modo os alimentos sejam seguros para consumo alimentar. A utilização destes fitofármacos poderá potenciar danos na saúde humana, animal e ambiental, desde que não sejam bem utilizados. A sua aplicação só pode ser efetuada, por Aplicadores devidamente habilitados e supervisionados por Técnicos Responsáveis Acreditados.

A EXTERMÍNIO – Higiene Controle, Lda é a única entidade na RAM licenciada na aplicação terrestre de produtos fitofarmacêuticos, incluindo ainda nos seus quadros técnicos habilitados na aplicação especializada de produtos fitofarmacêuticos.

A EXTERMÍNIO – Higiene Controle Lda., é especialista no controlo e gestão de pragas urbanas, com a Certificação CEPA.

