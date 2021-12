Blinken discute segurança no Indo-Pacífico com Presidente da Indonésia

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, discutiu hoje questões de segurança, alterações climáticas e a pandemia de covid-19 com o Presidente indonésio, Joko Widodo, numa reunião em Jacarta.

"Satisfeito por me reunir com o Presidente da Indonésia, Joko Widodo, para discutir como os Estados Unidos e a Indonésia podem trabalhar em conjunto para garantir a segurança e a prosperidade no Indo-Pacífico", escreveu Blinken na sua conta na rede social Twitter.

O chefe da diplomacia dos EUA chegou hoje a Jacarta, primeira etapa de uma viagem pelo sudeste asiático que também o levará à Malásia e à Tailândia, numa altura de tensões com Pequim, no Mar do Sul da China.

Na terça-feira, Blinken vai falar com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, Retno Marsudi, durante uma conferência sobre a política dos EUA na região do Indo-Pacífico, onde deverá insistir na ideia várias vezes transmitida pelo Presidente norte-americano, Joe Biden, de que esta região deve permanecer "livre e aberta" da "intimidação" de Pequim.

Num comunicado, o Departamento de Estado norte-americano sublinhou a "aliança estreita" com a Indonésia e expressou o seu apoio a Jacarta nos litígios de soberania que a opõem ao Governo chinês no Mar da China Meridional.

Pequim reivindica quase toda esta região marítima, incluindo ilhas e atóis, numa disputa contra outros países como a Indonésia, Malásia, Filipinas e Vietname, que reivindicam algumas áreas.

Estas disputas no Mar da China Meridional -- através do qual circula um terço do comércio mundial e que abriga grandes campos de petróleo e gás - representam alguns dos maiores riscos de conflito armado na região.

O Departamento norte-americano também mencionou a necessidade de discutir outros temas, como a colaboração na luta contra as mudanças climáticas, o terrorismo e a pandemia de covid-19, bem como a defesa dos direitos humanos.

Blinken, que chegou a Jacarta após participar numa reunião do G7 em Londres, vai viajar para a Malásia na terça e quarta-feira, onde pretende discutir o fortalecimento das cadeias de abastecimento globais.

O périplo pelo sudeste asiático terminará em Bangkok, na quinta-feira, com uma visita na qual reafirmará a aliança entre os Estados Unidos e a Tailândia e discutirá a recuperação económica após a pandemia, o combate às mudanças climáticas e a crise em Myanmar.