O município de Santa Cruz realizou, hoje, a primeira Assembleia Municipal do mandato 2021/2025, tendo a primeira eleita da Coligação “Cumprir Santa Cruz”, Bruna Gouveia, à saída da reunião, lamentado que “não se tenham cumprido regras básicas de funcionamento das instituições, pois teria de ser previamente aprovado o Regimento que determina em que termos funcionará o órgão municipal no novo quadro democrático após o ato eleitoral de 26 de setembro de 2021”. A Deputada Municipal não compreende que “não se respeitem as regras e que nem sequer se tenha assegurado o período antes da ordem do dia, que permite intervenções sobre assuntos de interesse municipal”.

Relativamente à ordem de trabalhos, Bruna Gouveia realçou o voto contra a Derrama Municipal, uma vez que a Coligação entende que “tal como aconteceu no Funchal, deve também em Santa Cruz ser eliminado este imposto”. A Deputada Municipal reforçou que a atual Câmara JPP “mantém tudo igual e não baixa os impostos municipais numa altura em que entendemos que tal era, de facto, fundamental para permitir a recuperação económica e a criação de emprego”. “Connosco, Santa Cruz teria um verdadeiro desagravamento fiscal, pagar-se-iam menos impostos no concelho, mas infelizmente a atual Câmara JPP não pensa assim e mantém tudo igual como se as circunstâncias fossem sempre as mesmas”, reforça Bruna Gouveia.

Os Deputados da Coligação “Cumprir Santa Cruz” votaram, ainda, favoravelmente uma proposta de tarifa social para a prestação de serviços de águas. A Deputada Municipal Bruna Gouveia lembrou que se trata de uma matéria de cariz social que permite uma redução de encargos para famílias com comprovada situação de carência económica e que surgiu precisamente por iniciativa do PSD: “como tem sido referido, a tarifa social da água foi introduzida pelo PSD e tem vindo a manter-se, sendo fundamental assegurar a sua continuidade, razão pela qual, tal como aconteceu na reunião de Câmara, voltámos a marcar uma posição muito clara na defesa desta medida de cariz social que é nossa”.

Os Deputados da Coligação “Cumprir Santa Cruz” subscreveram, também, o voto de louvor e proposta de atribuição de medalha de mérito municipal à Irmã Maria Conceição Teixeira Mendonça, tendo, ainda, o Deputado Municipal Ricardo Freitas, também da Coligação “Cumprir Santa Cruz” proposto um voto de louvor aos conterrâneos Leonardo Jardim e Diogo Dias “pelo sucesso alcançado com a conquista da Liga dos Campeões da Ásia, que deve encher de orgulho o concelho de Santa Cruz”.