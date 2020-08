'Do you speak Rali?'

Pilotos, mecânicos e pessoas afectas aos ralis utilizam com frequência terminologia técnica ou até da gíria automobilística que os leigos têm dificuldade em perceber pois, ou são estrangeirismos, ou termos que aparece fora de contexto e não é fácil de decifrar por quem não está “por dentro” da modalidade.

Ora nada melhor do que conhecer alguns destes termos para “brilhar” junto dos seus amigos ou familiares enquanto assistir a este Rali Vinho da Madeira, qual connaisseur, ou expert, ou em bom português, “sabichão” da modalidade.

Ora cá vamos:

“Santo António” ou Rollbar – é a armação de segurança em ferro, dentro da viatura, que impede, ou pelo menos evita, a carroçaria de se deformar em caso de um despiste, mantendo piloto e co-piloto em maior segurança.

Setup – é o mesmo que afinação. São vários os componentes que se podem alterar em busca do compromisso de afinação ideal num carro de competição, para que o mesmo tenha o comportamento desejado pelo piloto quando levado ao extremo das suas capacidades.

Téte – quando uma viatura entra em peão/ derrapagem.

Balaclava – é um gorro em tecido ignífugo, que se veste antes do capacete e que permite proteger a cabeça de pilotos e co-pilotos em caso de incêndio, mas também evitar que a transpiração atrapalhe a condução.

Clicks – Termo utilizado para as posições de afinação das suspensões reguláveis, que normalmente são alteradas por clicks, sejam para mais ou menos dureza e que lembra quase os relógios de corda de antigamente.

Intercomunicadores – Sistema central de comunicação em locais com elevados ruídos, nomeadamente dentro dos carros de rali, onde se podem ligar os capacetes equipados com auscultador e microfone que permite a comunicação clara e quase sem ruído, entre piloto e navegador. Também se podem ligar auscultadores quando vão em estrada sem que estejam em prova.

Troço de ligação – estradas que fazem parte do programa do rali, mas que apenas são cumpridos para ligar as provas de classificação e restantes controlos.

Roadbook – a sua tradução à letra seria livro de estrada, mas na verdade é um livro de indicações, quase como se fosse um mapa detalhado com todas as indicações precisas de todo o percurso de prova, sejam elas provas especiais ou ligação.

PECs – ou Provas Especiais de Classificação, são os troços de estrada que são disputados ao cronómetro e que ditam depois o somatório de tempos que determinam a classificação final.

Reagrupamento ­– zona de controlo onde as equipas aguardam para se juntarem e aguardarem a hora ideal para um outro controlo específico, seja ele parque de assistência, pódio, ou até mesmo para o início de uma nova ronda pelas mesmas classificativas, por exemplo.

Batedores – equipa normalmente composta por outro piloto e navegador, que auxiliam as equipas que estão em competição na prova, passando logo antes dos troços fecharem, para confirmarem as notas da equipa que vai competir, ou darem alguma indicação preciosa de alterações das condições do piso ou de alguma referência que tenha sido alterada.

Notas – são as orientações que o navegador vai ditando com precisão ao piloto ao longo do troço, à medida que o mesmo vai decorrendo, indicando o que vão encontrar nos próximos metros à sua frente, com referências a pontos visuais específicos, que ajudam o piloto a se situar a cada metro da PEC. Quanto mais eficazes forem as notas na perceção do piloto, mais rápido será, o seu tempo de reação e também o tempo no final do troço.

Caderneta – Folha de controlo que a equipa de competição leva sempre consigo e onde são inscritas as horas dos próximos controlos e as horas de partida e de chegada dos troços, de onde depois são extrapolados os tempos de cada PEC.

Cronos – ou tempos cronometrados, são o tempo que cada equipa demorou a percorrer uma PEC.

Intermédias – cronometragens efetuadas em pontos intermédios das PECs, que servem de referência para as equipas ou os espetadores poderem perceber como está a ser o desempenho ao longo do troço, deixando antever quem poderá ganhar a especial ou se porventura aconteceu algo entre os pontos intermédio e o final.