Já lavou as mãos hoje?

Sabia que a prática da lavagem das mãos só foi levada a sério no ano de 1847, quando um médico húngaro, chamado Ignaz Semmelweis, percebeu acidentalmente que muitas mulheres morriam durante o parto pela ausência de higiene dos médicos? Isto porque os médicos que faziam os partos eram os mesmos que faziam as autópsias e não lavavam as mãos entre os processos.

Para efetuar um despiste, Semmelweis fez um teste prático e colocou uma bacia com uma solução de cloro para que os médicos desinfetassem as mãos antes de realizarem o parto. Este simples procedimento provocou uma redução de 90% das mortes no hospital. No entanto, pela descrença da altura em que viviam e própria descrença dos seus colegas de profissão, o médico acabou por ser internado num manicómio.

Hoje em dia, esta é uma das medidas mais ignoradas, mas também a mais eficaz contra o novo SARS-CoV-2, principalmente nas primeiras horas. Está comprovado que a água e o sabão normal, utilizados de forma correta, demoram entre 30 a 60 segundos a desativar o vírus da sua pele.

Apesar de não ser uma medida “nova”, porque todos nós ouvimos este conselho vezes sem conta desde que éramos crianças, muitas pessoas continuam a não fazer a correta higienização das mãos. Quem não se lembra dos nossos pais e avós dizerem “Já lavaste as mãos?”. Desengane-se quem pensa que esfregar a palma e as costas das mãos durante 5 segundos, porque tem pressa, faz o efeito – o vírus só é desativado quando lavamos as mãos durante o tempo indicado.

Desde sempre, as mãos carregam inúmeras bactérias, grande parte delas inofensivas para o nosso organismo. Mas o lavar as mãos depois de uma ida à casa-de-banho ou antes e depois de manusearmos alimentos não chega. Já pensou nas bactérias que o seu telemóvel deve ter? Quando foi a última vez que o desinfetou? E as suas chaves de casa? O volante e a manete de velocidades do seu carro?

Lembre-se que as mãos são um dos mais importantes veículos de transmissão de microrganismos, causadores de doenças.

Se as lavar recorrentemente, não vai só proteger-se. Também vai proteger os outros!

Lavar as mãos corretamente e principalmente, incentivar as nossas crianças também a fazê-lo, vai fazer com que ganhem esse hábito para o resto da vida. Já pensou em quantas vidas pode salvar? Uma maneira fácil de cronometrar é cantando os “Parabéns” duas vezes.

Quando é que é IMPERATIVO lavar as suas mãos?

Sempre que as mãos se encontrem sujas;

Antes de comer ou manusear alimentos;

Após ter utilizado a casa-de-banho;

Após assoar o nariz, tossir ou espirrar;

Após tocar em animais ou nos seus dejetos;

Após mudar fraldas;

Após andar de transportes ou frequentar espaços públicos como supermercados, cafés, etc;

Antes e após tocar em doentes ou feridas;

Após mexer em dinheiro;

Antes e após visitas ou idas ao hospital ou centro de saúde.

Reforçamos que secar bem as mãos é tão importante quanto lavá-las, uma vez que os micróbios e bactérias adoram humidade. Um ambiente húmido é propício para que estes bichinhos se reproduzam muito melhor e muito mais depressa.

Ainda podem fechar a torneira enquanto esfrega as suas mãos e contribui para 30 segundos de poupança de água. São só mais-valias!

Não vale a pena lutarmos contra ou acharmos que só acontece aos outros.

Vamos ter que nos habituar a esta nova realidade, vamos ter que viver e sobreviver a isto. Não baixar os braços, porque há muita gente que depende da nossa persistência.

A PREVENÇÃO É FUNDAMENTAL!

