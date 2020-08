A Porto Santo Line acaba de abrir uma viagem extra para o Porto Santo, esta sexta-feira, 7 de Julho, com saída do Funchal às 8 horas.

Uma medida que surge pelo facto de a viagem do fim do dia, às 19 horas, estar "muito bem composta" e haver tolerância de ponto para os funcionários da Função Publica.

“A ideia é dar a possibilidade a quem não trabalha nesta sexta-feira, de poder ir ao Porto Santo”, admite ao DIÁRIO o Administrador da Porto Santo Line, salientando que a viagem extra, com partida do Funchal às 8 horas, vai permitir que os passageiros aproveitem ao máximo o próximo fim-de-semana.

Sem querer especular sobre a aceitação do público, Rui Albuquerque Gouveia diz que as viagens são todas “muito flutuantes”, já que há viagens com boa aceitação e outras com metade da capacidade. “Não podemos generalizar, pois há alturas em que temos viagens com uma boa taxa de ocupação, mas temos outros dias onde o navio vai pouco completo”, refere o Administrador.

A viagem extra de sexta-feira já está disponível ao publico nos balcões da Porto Santo Line e na página de Internet da empresa. Rui Albuquerque Gouveia diz que a expectativa é boa, tendo em conta que a procura da viagem de sexta-feira, ao fim do dia está “interessante”, a que acresce o facto de muitas pessoas não trabalharem neste dia, graças à tolerância de Ponto concedida pelo Governo Regional.

Tendo isto em conta, “achamos que pode ser uma boa oportunidade de irem ao Porto Santo através de uma opção de horário que sirva e este horário é logo às 8 horas da manhã”, salienta o Administrador que, embora não espere uma “procura louca”, considera que “faz sentido dar essa possibilidade às pessoas”.