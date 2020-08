Amanhã o Castelejo, Rochas Altas, Casa Caída e Fajã das Galinhas ficarão sem abastecimento de água entre as 9 horas e o meio-dia, altura em que vão decorrer trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no Concelho de Câmara de Lobos que obrigam à interrupção do fornecimento. Estes trabalhos visam diminuir as perdas de água na rede pública e são realizados pela ARM - Águas e Resíduos da Madeira.