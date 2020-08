Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz encontram-se a combater um incêndio, num prédio em construção, no Garajau.

As chamas lavram no espaço destinado ao prédio de apartamentos, que se encontra em fase de construção na Rua do Figueiral. Ao que tudo indica, o fogo terá tido início num amontoado de entulho, resultante das obras em questão.

No local estão quatro viaturas dessa corporação: dois veículos pesados e dois de apoio, num total de 10 operacionais.

O forte vento que se faz sentir no Caniço terá auxiliado o evoluir das chamas.