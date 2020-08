Associação Avesso promove workshop de Verão

A Associação Avesso promove, no mês de Agosto, um workshop de Verão, aliando a área do teatro à da psicologia, sob a orientação de Marta Garcês. Esta iniciativa destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 6 e 12 anos, limitado a um máximo de 12 crianças.

O workshop decorre às sextas-feiras de Agosto (7, 14, 21 e 28), entre as 11 e as 13 horas, na sede da associação, e das 15 às 17 horas, um segundo grupo, na Junta de freguesia dos Canhas.

As inscrições devem ser feitas até hoje, dia 3 de Agosto, através do e-mail ([email protected]), indicando o nome da criança e do encarregado de educação, data de nascimento e contacto móvel. A participação no workshop tem um custo de 20 euros.



Todos os exercícios construídos para este workshop, tiveram o aval/ parecer da psicóloga certificada da Ordem dos Psicólogos, Filipa Garcês.