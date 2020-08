México com 274 mortos e 4.853 infectados em 24 horas

O México registou 274 mortes e 4.853 casos de infecção com o novo coronavírus, anunciaram as autoridades esta segunda-feira.

No total, o país registou 47.746 óbitos e 439.046 contágios confirmados desde o início da pandemia.

Segundo a Universidade Johns Hopkins, o México é o terceiro país do mundo com o maior número de mortes devido à covi-19, só ultrapassado pelos Estados Unidos e Brasil, sendo a sexta nação com mais casos.

Ainda assim, os registos oficiais têm sido questionados desde a detecção do primeiro caso porque as autoridades sanitárias se recusaram a realizar testes em massa e o México é, por isso, um dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) que aplica menos testes.

As investigações jornalísticas baseadas em certidões de óbito estimam que na capital mexicana o número de mortes é três vezes maior do que o detectado.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 685 mil mortos e infectou mais de 18 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.738 pessoas das 51.463 confirmadas como infectadas, de acordo com o boletim mais recente da Direcção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em Fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.