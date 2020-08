814 mil euros para Pista de Patinagem de Velocidade

Já são conhecidas as resoluções do Conselho de Governo, reunido hoje, e que incluem, entre outras, a autorização da realização da despesa inerente à empreitada «OPRAM 172 – Pista de Patinagem de Velocidade na Zona Oeste da Madeira», até ao montante de 814 mil euros.

Recorde-se que a “Pista de Patinagem de Velocidade na Zona Oeste da Madeira – Calheta, Ponta do Sol, Ribeira Brava” foi uma das propostas vencedoras da edição de 2019 do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira (OPRAM).

A localização desta pista, junto do Campo Municipal e ao Pavilhão da freguesia dos Prazeres, criará um polo desportivo na referida localidade e mais um factor de atractividade e de dinamização das actividades económicas e sociais.

O Executivo decidiu ainda “aprovar a prorrogação da moratória automática no prazo de recuperação de dívidas dos beneficiários, prevista no ponto 9.2 da Resolução n.º 162/2020, de 3 de abril, até 31 de dezembro de 2020, que contempla os processos de recuperação por compensação, bem como os processos já notificados e os planos prestacionais aprovados”.

Há ainda a destacar a autorização para a renovação do contrato de arrendamento entre o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira e a Santa Casa da Misericórdia do Funchal, relativo a um imóvel localizado no sítio da Vila, freguesia e concelho do Porto Moniz, onde funciona o Centro de Saúde do Porto Moniz. renovação será feita pelo período de um ano, com efeitos reportados a 1 de abril de 2020 e termo a 31 de março de 2021, fixando-se a renda mensal no montante de 1.659,54 euros, ou seja 19.914,48 euros no total.

Deste Conselho de Governo saíram ainda as seguintes resoluções:

- Autorizar a renovação do contrato de arrendamento urbano para fins não habitacionais com prazo certo, outorgado em 30/12/2013, entre o SESARAM e a IHM, do imóvel onde está instalado e em funcionamento o Centro de Saúde Dr. Rui Adriano de Freitas (Nazaré).

A renovação ocorrerá pelo período de um ano, com início em 01/09/2020 e termo em 31/08/2021, com uma renda mensal no montante de 4.012,12 euros, representando um investimento anual de 48.145,44 euros.

- Aprovar a renovação, entre o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM e a “Gaveta Secular – Unipessoal, Lda.” de um contrato de arrendamento não habitacional de duração limitada em vigor, relativo à fração autónoma “A” - R/C, situada no rés-do-chão do prédio urbano sito à Rua Alferes Veiga Pestana, n.ºs 5, 7 e 9, na freguesia de Santa Luzia, no Funchal,.

A renovação decorrerá pelo período de um ano, com efeitos reportados a 1 de Julho de 2020 e termo a 30 de Junho de 2021, com uma renda mensal de 3.207,56 euros.