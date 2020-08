Máscaras e Mascarilhas

Antes de mais gostaria de fazer um ponto prévio afirmando que odeio usar a máscara. É desconfortável e ainda não me acostumei.

Mas vamos ao que interessa: usar ou não usar a máscara nos espaços públicos sejam eles abertos ou fechados?

Tenho assistido nas redes sociais um chorrilho de asneiradas e estupidez pelos defensores do não uso da máscara. Permitam-me que, ao abrigo da constituição e da liberdade que tanto apregoam, vos chame de IRRESPONSÁVEIS, da mesma forma que continuamente nos diversos artigos e opiniões que emito me chamam coisas bem piores.

Vamos a alguns factos e argumentos e digam-me de vossa justiça:

“Não é preciso usar máscara porque o vírus morre com o sol.” ou o “Virus morre com o calor”- Frases à Trump que demonstram uma ignorância atroz como já foi bem provado, aliás, para o virus morrer com o calor ou sol no corpo humano, teriamos que ser incenerados.

“As pessoas vão morrer de ataques cardíacos e respiratórios por usarem a máscara.”- Se tal fosse, já não teríamos profissionais de saúde e outros, cuja obrigação de uso da máscara é contínua e diária. (No entanto, a própria legislação exclui a utilização da máscara se tal for necessário por indicação médica.)

“Vamos apanhar mais doenças com o uso da máscara.”- Pois claro que vão, se forem uns porcalhões e não a lavaram ou mudarem com a regularidade recomendada ou não adotarem os procedimentos correctos para a sua utilização.

“Ainda não temos casos suficientes ou a nossa situação não é suficientemente grave para que se obrigue ao uso da máscara.” - Este argumento tem sido usado especialmente pelas principais figuras políticas da oposição e outros “opinadores” para justificar o que consideram ser uma medida exagerada. Deixem-me que vos diga que é dos argumentos mais irresponsáveis que já ouvi. É ainda mais ridículo porque são os mesmos que reclamam por tudo e por nada quando não são adoptadas medidas de prevenção em diversas áreas. Será que para eles, quando se trata da saúde, não é importante a antecipação e proteção da nossa população? Os casos de Covid têm aumentado de forma alarmante em todo o mundo e nós abrimos o nosso aeroporto e receberemos cerca de 160 mil turistas nos próximos meses, provenientes de países com taxas crescentes de infeções. Então expliquem lá: vamos esperar que a população fique infetada com cadeias de transmissão locais, ou até comunitárias, para tentar resolver o problema. Vamos deixar que nos aconteça o que já aconteceu no Continente e em outros locais no mundo? Sejam responsáveis e deixem-se de politiquices. Vejam o que é melhor para as pessoas. Querem que primeiro se “rebente” com a capacidade do serviço regional de saúde e morram pessoas para depois agir??? Aí já se justifica? Será que estão tão alheados , que não vêem ou lêem o que se está a passar no mundo com esta pandemia?

“Os turistas começaram logo a cancelar as férias na Madeira quando saiu a notícia que seria obrigatório de uso das máscaras nos espaços públicos.” E “Madeira o destino em que se deixou de se poder respirar.” - Confesso que num primeiro momento pensei que era gozo. De que forma foi medida a causa-efeito? Os cancelamentos têm sido contínuos desde março. Sei do que falo. Deixem-se de tretas. Muitos dos nossos mercados emissores já têm a obrigatoriedade da máscara em todos os espaços públicos, incluindo os abertos, e tendencialmente o mesmo acontecerá em todo o mundo. Os hoteleiros, agências e afins têm é de fazer o trabalho de casa: A Madeira é o destino mais seguro do mundo porque foi graças às medidas implementadas que conseguimos mitigar a doença e queremos que assim continue. Expliquem aos vossos clientes as exceções ao uso da máscara e vão ver que esses tais cancelamentos, que dizem ter ocorrido só por essa razão, vão acabar. O turista que entende e respeita é o turista que queremos. Já agora, comuniquem também quantas marcações foram e serão feitas porque a Madeira é um destino com uma ínfima taxa de incidência da COVID, apesar da obrigatoriedade da máscara.

“A mim ninguém me obriga a usar máscara, a norma é inconstitucional.” - E se fossem para a …. com a conversa da Constituição. Só se lembram da lei quando vos interessa??? E que tal: “O MEU SENTIDO CÍVICO OBRIGA-ME a usar sempre a máscara porque não quero contaminar ninguém, caso tenha COVID sem saber.”? Salvaguardam-se com o argumento da vossa liberdade. Essa vossa “liberdade“ vale mais do que quantas vidas? Uma, duas,...? E a hospitalização de uma pessoa, ou sequelas para toda a vida? Lembrem-se que uma larga maioria das pessoas com COVID não desenvolve sintomas e, portanto, não sabe que tem a doença.

“O Governo não deveria tornar obrigatório o uso de máscara, mas apenas recomendar, somos um povo que tem cumprido com as recomendações. O Rally da calheta não pode ser desculpa, nem certos ajuntamentos esporádicos na implementação desta medida.” Esta é mais uma de morrer a rir. Onde andam estes políticos para dizerem estas coisas? Em Marte? Até agora tudo foram recomendações: atenção aos ajuntamentos, atenção ao distanciamento social, atenção ao uso das máscaras quando não é possível o distanciamento social, atenção, atenção…. Alguém liga? O Governo torna a medida obrigatória porque a verdade é que não cumprimos, achamos que está tudo bem. Queremos tudo mas não nos sabemos comportar. São os ajuntamentos junto aos bares, foi o rally e, infelizmente, é a conduta diária em espaços públicos abertos, na rua, em esplanadas. Perguntem-se se já não se encontraram com conhecidos na rua que começaram a falar sem qualquer distanciamento, se já não passaram na rua por pessoas que tossem e espirram ou até falam na vossa direcção a pouca distância? É um risco elevado. Sabemos o que temos de fazer, mas não fazemos. Temos de perceber que o vírus vai andar aí por alguns anos. ANOS. Temos de viver com ele e somos obrigados a mudar o nosso dia-a-dia por causa dele. Nós e o mundo inteiro. A inevitabilidade deste flagelo vai forçar-nos a usar a máscara e a tornar este um hábito, normal e automático, como quem usa o cinto de segurança ao entrar no carro, ou a ter a cadeirinha para as crianças….. De todos os eventuais sacrifícios, a máscara é um dos menores. E talvez um dos mais importantes para nos permitir voltar a ter alguma normalidade com segurança.«

Muitas destas, erradas e perigosas, justificações deram origem a uma petição que já conta com a assinatura de cerca de 5000 alminhas . Desculpem, mas faço minhas as palavras da Sofia Anjo ( procurem o seu post no facebook sobre este tema. Post este que deveria ter eco na comunicação social) ao evocar o Dr. Filipe Bacelar “E uma Petição para irem para o C* que vos F* não?” Com tanta porcaria…sim porcaria, desumanidade ilegalidade roubo que acontece neste país todos os dias e fazem uma petição contra uma medida que pode salvar vidas…. Que povo superior somos. A todos estes que perderam tempo nesta petição, peço que percam mais uns minutos e mandem uma declaração para os serviços de saúde a declararem que recusam a atribuição de uma cama e o ventilador se ficarem infectados pelo COVID.

A Máscara é para os bons, os heróis, os que se preocupam e salvam vidas e as “mascarilhas de argumentos” contra o uso da máscara é para os maus que escolhem a irresponsabilidade. Decidam o vosso lado: “a Máscara ou Mascarilha”.

Ao Governo Regional apenas posso dar uma nota positiva ao empenho no combate desta pandemia. Sim, estamos melhor que a esmagadora maioria das regiões do mundo. Não cedam a pressões, não tenham medo e que haja consequências para quem incumprir. A maior parte da população continua a apoiar as medidas adoptadas. A história mostrará que foram pró-activos, assertivos e que, por esse motivo, salvaram vidas e, na medida do que era possível, também o turismo, a economia.

P.S.1- Só para lembrar aos mais desatentos que é permitido não usar a máscara para a prática de desporto, nos passeios pela natureza, na praia e acessos ao mar, desde que seja cumprido o distanciamento social, assim como no interior do carro desde que vá sozinho ou com o seu agregado familiar. Já há desenhos que explicam bem as normas.

P.S.2- Há uns tempos atrás uma deputada do PSD Madeira na ALRAM chamou autista ao ministro ou que este para lá caminhava. São daquelas coisas que saem, sem se pensar. Com certeza, quando estive naquele lugar, por ventura, embora não me recorde, disse algo menos correto. Aqui me penitencio se foi caso disso, embora tenha sido sempre elogiada pela forma cordial e respeitosa que sempre me dirigi a todos naquela “casa”. Tenho a certeza que não teve a intenção de ofender ninguém, mas a verdade é que ofendeu. Conheço de perto famílias que lidam de perto com esta doença e o quanto se sentiram desrespeitadas. O mínimo que se esperava era uma atitude de humildade com um pedido de desculpas. Somos humanos e não há mal pedir desculpa quando se erra, mas quero lembrar à senhora deputada e a outros políticos que o povo raramente perdoa a arrogância. Lembrem-se que a postura de um politico obriga a cuidados que não são exigiveis ao cidadão comum, pelo escrutinio a que estão sujeitos e pelo exemplo que devem dar.