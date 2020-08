Javi Garcia, ex-Benfica, reforça Boavista

O futebolista espanhol Javi García, que jogou no Benfica durante três épocas, vai ser jogador do Boavista, anunciaram hoje os 'axadrezados' através do seu 'facebook'.

"É um dia muito feliz para mim. Vou representar um clube histórico e campeão como o Boavista", declarou o novo reforço boavisteiro.

PO médio espanhol, de 33 anos, fazia parte dos quadros do Betis, da primeira divisão espanhola, tendo disputado nove jogos na última temporada. Na sua carreira, o jogador conta ainda com passagens pelo Real Madrid, no qual fez a formação, Manchester City e Zenit São Petersburgo.