Chuvas torrenciais provocaram 63 mortos no Sudão

As inundações causadas pelas chuvas torrenciais que têm caído no Sudão provocaram 63 mortos desde o final de julho, indicou a proteção civil do país em comunicado.

A chuva destruiu totalmente mais de 14 mil habitações e 119 departamentos públicos e provocou estragos avultados em mais 16.240 casas, segundo a mesma fonte, citada pela agência AFP.

En 2019, chuvas torrenciais afetaram entre junho e outubro cerca de 400 mil pessoas, segundo o porta-voz do departamento das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ochas).

O último relatório do Ochas no Sudão, divulgado na quarta-feira, indica que 185.755 pessoas já foram afetadas pelas cheias e que os dois estados mais afetados são Gezira e Kassala, localizados no leste do país africano.