Sentido Galomar apresenta “férias das férias” só para adultos

O Sentido Galomar oferece uma localização privilegiada no topo de uma falésia, no Caniço de baixo. Exclusivo para adultos, aqui poderá desfrutar de um ambiente de tranquilidade e paz. Durante a sua estadia mergulhe na piscina de água salgada do hotel e aproveite as saunas panorâmicas ou de infra-vermelhos, após os tratamentos e massagens do exclusivo SPA ASHOKA* (*preços mediante consulta e reserva prévia).

Duplo, vista jardim, a partir de 69€ e single, a partir de 52,5€, preços por noite.

Inclui acesso livre ao complexo balnear, ginásio, saunas e piscinas do resort.

Para reservas e mais informações: [email protected] 291 930 930