Mesa do CINM–Serviços tomou posse na ACIF

Tomou hoje posse a mesa do Centro Internacional de Negócios da Madeira-Serviços. A eleição decorreu pelas 16 horas desta quarta-feira, seguindo-se a tomada de posse na presença do presidente da Direcção da ACIF-CCIM, Jorge Veiga França.

A Mesa recém-empossada é constituída pelos seguintes elementos: Dixcart Portugal, Lda – Carlos Santos; Madeira Management, CIA, Lda - Elita Amaral; Newco – Corporate Services, SA – André Gouveia e Silva; ECO – Efficient Consulting Corporation, Lda – Nicolas Veiga França, Lda; e TPMC, Lda – Tânia Castro.

A Presidente da Mesa, Tânia Castro, durante este acto, referiu a disponibilidade para defender os interesses de todas as empresas e sociedades que estão ligadas ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, bem como reunir com as entidades governamentais e outros organismos com interesses comuns.