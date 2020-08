FC Porto conquista Taça ao Benfica após 50 minutos reduzido a 10 jogadores

O FC Porto carimbou a 'dobradinha' nove anos depois. Os 'dragões' somaram a conquista do Campeonato à Taça de Portugsal ao baterem esta noite, o Benfica, no Estádio Cidade de Coimbra, por 2-1, depois de estarem reduzidos a dez elementos desde o minuto 38 do primeiro tempo, por expulsão do colambiano Luis Díaz.

O defesa-central Mbemba foi o grande herói do encontro, ao apontar os dois golos do conjunto nortenho - ambos de bola parada aos 47 e 59 minutos -, enquanto Vinicius (84') reduziu para os encarnados na marcação de uma grande penalidade, já na recta final do encontro.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, conquista assim a sua primeira Taça de Portugal à terceira tentativa - havia falhado a conquista do ceptro por duas vezes, nos penáltis.