Cais do Calhau da Lapa recuperado

O cais do calhau da Lapa, no concelho da Ribeira Brava, já foi recuperado.

A intervenção da Administração de Portos da Madeira (APRAM), permitiu melhorar as condições de fruição balnear correspondendo, assim, às solicitações da população, não apenas do concelho da Ribeira Brava, mas também dos concelhos vizinhos” diz o Vice-presidente, Pedro Calado.

De acordo com o governante, “além da melhoria do espaço para fruição naquela zona balnear, esta intervenção permitiu, ainda, melhorar a protecção do acesso ao mar e, desta forma, reforçar também a segurança dos veraneantes”.

O Calhau da Lapa, considerado um dos ex-libris da freguesia do Campanário, é uma área balnear muito procurada, sobretudo durante este período de verão pelo que, tal como afirmou Pedro Calado, “havia a necessidade de reabilitar este importante acesso ao mar”.

No essencial, os trabalhos, que decorreram ao longo de uma semana, consistiram na reparação e reforço de taludes danificados. Uma intervenção que foi levada a cabo por via marítima, por forma a minimizar o impacto e os condicionalismos no acesso ao mar.

Esta intervenção, acrescentou ainda Pedro Calado, salvaguarda, por um lado, a qualidade e segurança destas infraestruturas e, por outro lado, vai também ao encontro das expectativas das pessoas que frequentam esta zona balnear, criando, igualmente, condições para o desenvolvimento da actividade económica, que é fundamental neste período que atravessamos”.