Saiba quais os números que marcam esta quinta-feira, 2 de Julho

Madeira em Números Os números em destaque desta quinta-feira

500 mil

O Conselho de Governo autorizou, hoje, a celebração de contratos-programa com 13 Casas do Povo, atribuindo para o efeito um apoio financeiro que não poderá ultrapassar o montante máximo de 500 mil euros.



7 mil

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou esta quinta-feira, no Estreito de Câmara de Lobos, uma exploração agrícola com o propósito de reforçar o exemplo “daquilo que nós queremos para o futuro da agricultura na RAM”. A propriedade, de sete mil metros quadrados, no sítio do Castelejo, na Estrada do Brasileiro, contou com apoios do PRODERAM para o início da actividade e para o projecto agrícola.



31

A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou, hoje, por unanimidade, alargar o programa de acesso gratuito ao medicamento a mais 31 famílias.



350 mil

Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal, relembrou hoje que estão abertas as candidaturas aos manuais escolares quer para o 1.º Ciclo, quer para os 2.º e 3.º Ciclos. Um apoio que a Autarquia atribui a todos os estudantes funchalenses para garantir um direito constitucional do acesso à educação que representa um investimento anual de 350 mil euros.



92

A Madeira mantém o número de 92 casos activos de covid-19, se acordo com o boletim epidemiológico emitidos pelas autoridades de Saúde nacionais e regionais.