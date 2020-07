Madeira sem novos casos de infecção

A Madeira voltou a não registar qualquer novo caso de infecção por covid-19, esta quinta-feira, acabam de informar as autoridades de Saúde através do boletim epidemiológico.

No total, a Região regista 95 casos confirmados de covid-19, dos quais 2 são casos activos e 93 são casos recuperados. Os 2 casos activos foram identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira, sublinha ainda o IASaúde, acrescentando que os viajantes permanecem em confinamento em residência própria, sem necessidade de cuidados hospitalares.

Assinala-se que durante esta quinta-feira, 09/07/2020, no contexto desta operação de rastreio, foi identificado um viajante que fez teste no local e cuja situação se encontra em estudo pelas autoridades de saúde. Este viajante permanece em confinamento numa residência, no concelho do Funchal. Análises laboratoriais e uma investigação epidemiológica estão em curso.

Até ao dia 08 de Julho, foram contabilizadas na RAM 1.552 notificações de casos suspeitos de covid-19, 1.457 das quais não se confirmaram.

6226 pessoas estão identificadas e acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Região, agora com recurso a uma aplicação MadeiraSafeToDiscover, 3.045 destas pessoas estão em vigilância activa.

Relativamente à procura das linhas criadas no âmbito do Plano de Contingência para a covid-19 durante a semana:

• o total de atendimentos pela linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE (291 212 399) é agora de 1.601, com 154 pessoas em acompanhamento pelos profissionais deste Instituto;

• Os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 9415, mais 55 chamadas nas últimas 24h.

Relativamente a outros testes para Despiste de COVID-19 realizados, assinala-se que no que respeita ao total de testes à covid-19 realizados na RAM, foram processadas 27918 amostras (até ao fim do dia 08/07/2020). No contexto da operação de rastreio de viajantes à entrada no aeroporto da Madeira, há a reportar um total cumulativo de 3869 colheitas para teste à covid-19 realizadas no local (até às 18h00 do dia de hoje).