O Governo de Andorra anunciou esta quinta-feira que o país regista zero infectados com o novo coronavírus, quatro meses depois do primeiro caso e dois meses depois de lançar uma campanha que permitiu testar quase 80% da população.

O ministro da Saúde, Joan Martínez Benazet, confirmou zero casos depois de conhecido o resultado dos últimos testes realizados ao último paciente infetado, que confirmaram a recuperação do doente, noticiou hoje a agência de notícias andorrana ANA.

Desde o primeiro caso de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 no país, Andorra registou 855 casos de infeção e 52 mortes.

Desde 18 de junho que o país não regista nenhuma nova infeção.

Andorra lançou em maio um programa de testes serológicos (para determinar se um indivíduo esteve em contacto com o vírus e se tem por isso anticorpos) voluntário, que permitiu testar mais de 60.000 dos 77.796 habitantes do principado.

Os que testaram positivo, foram depois sujeitos a um segundo teste, virológico, que permite determinar se há infeção ativa.

O programa, segundo o Governo, custou 1,6 milhões de euros.

O principado, onde cerca de 11% dos habitantes são portugueses, localiza-se nos Pirenéus, entre a França e a Espanha, dois dos países mais afetados pela pandemia de covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 549 mil mortos e infectou mais de 12 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.