Jogos da Liga dos Campeões disputados à porta fechada em Lisboa

Os jogos da Liga dos campeões, disputados em Lisboa, nos estádios do Benfica e do Sporting, serão disputados sem adeptos nas bancadas.

A notícia é avançada pela edição online do jornal ‘O Jogo’ que garante a ausência de adeptos nos estádios da Luz e de Alvalade, para os jogos dos quartos de final, meias-finais e final, já que as autoridades alegam que não estão reunidas as condições para que tal aconteça.

Já é sabido que o Estádio da Luz receberá a final da prova e que os oitavos decorrem entre os dias 12 e 23 de Agosto.

Amanhã, 10 de Julho, será realizado o sorteio das provas que terão como palco a cidade de Lisboa.