Alunos dão nota positiva ao Exame de Física e Química

À saída do exame nacional de Física e Química, que decorreu esta manhã, alguns alunos da Escola Secundária Jaime Moniz deram nota positiva ao exame. Talvez por causa da Covid-19, e pelo facto de no sistema de teleescola não ser possível retirar dúvidas como no sistema presencial, acharam o exame “mais fácil que nos anos anteriores”.

“É claro que é a minha opinião, porque os meus colegas podem ter tido mais dificuldades. No fundo, só quando sai o resultado é que podemos respirar de alívio”, confessa a jovem Alice Freitas, de 17 anos.

Também Nídia Abreu partilha desta ideia em relação à facilidade do exame. “Para quem quer seguir cursos na área da saúde este exame é essencial e este ano, comparativamente a outros anos, foi mais fácil. Talvez para combater as desigualdades que existiram no acesso às aulas online”.

Num cenário de pandemia da Covid-19, os exames têm sido realizados com o cumprimento de todas as medidas de segurança e de distanciamento social.