TreinaComGarra em Machico

O projecto #TreinaComGarra da Associação Desportiva de Machico arrancou ontem, numa cerimónia simbólica realizada no Estádio de Machico.

Presentes na cerimónia estiveram os presidentes da Assembleia Geral e da Associação Desportiva de Machico, o presidente da Câmara Municipal de Machico e o presidente da Junta de Freguesia de Machico, o director clínico do clube assim como alguns membros da direcção do clube os quais presenciaram o início dos treinos das equipas sub12 e sub13 de futebol no Estádio de Machico, "regozijando-se pela retoma da actividade desportiva do clube, prestando também uma homenagem à forma responsável com que os jovens atletas machiquenses estão a ter perante a pandemia", refere a associação.

O projecto #TreinaComGarra é organizado pelos diferentes escalões etários, desde sub6 a juniores no caso do futebol, de minis a juniores no caso do voleibol e de cadetes a juniores no caso da natação, com diferentes horários, repartidos por quatro instalações desportivas, nomeadamente Estádio de Machico, Campo Futebol Tristão Vaz, Pavilhão Machico e Piscina Machico.

Este projecto já conta já com perto de 200 atletas inscritos, divididos pelas 3 modalidades, sendo que o mesmo irá se desenrolar durante todo o mês de Julho podendo ser prolongado até ao início da época 2020/2021, com o objectivo de reactivar a forma física dos atletas, permitindo também o regresso ao seu “habita natural”, com toda a segurança quer para os atletas como para a saúde pública em geral, seguindo escrupulosamente o Plano de Contingência definido pelo clube e aprovado pelo Instituto de Saúde da Região Autónoma da Madeira e Direcção Regional de Desporto, após 3 meses de paragem devido à pandemia causada pela covid-19.