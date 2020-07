A edição de 9 de Julho de 1996 dava conta do descontentamento do sindicato dos Controladores de Tráfego Aéreo e do de Pilotos que reprovavam o encerramento do Aeroporto do

Porto Santo. Queixavam-se de que a pista precisava de mais limpeza e denunciavam que havia gado e passarada a atravessar a pista.

A cadeia do Funchal também foi destaque da primeira página pelos piores motivos. Falta de fruta e de jornais foram algumas das anomalias apontadas pela Provedoria da Justiça.