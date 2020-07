Mais três doentes recuperados em dia sem novos casos na Madeira

A Madeira registou esta quarta-feira três novos casos de recuperação à covid-19, nomeadamente de dois casos importados com residência oficial na Região e um viajante não residente que, tendo chegado à ilha durante a última semana, encontrava-se alojado no concelho da Calheta.

Por outro lado, hoje não há novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira tem agora dois casos activos que foram identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no aeroporto. Os viajantes permanecem em confinamento em residência própria, sem necessidade de cuidados hospitalares.

Ao todo, a Região regista 95 casos confirmados de covid-19, dos quais 93 são estão curados. Em relação às pessoas que estão identificadas e a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos, o número vai já nas 6.237, 2.911 das quais em vigilância activa.

O total de atendimentos pela Linha de acompanhamento psicológico do IASaúde é agora de 1.585, com 153 pessoas em acompanhamento pelos profissionais deste Instituto e os contactos para a Linha SRS24 totalizam 9.360 comunicações, mais 52 chamadas nas últimas 24 horas.

Relativamente a outros testes para despiste de covid-19 realizados, assinala-se que o total de testes realizados na Madeira foram processadas 27.710 amostras (até ao fim do dia de ontem).

Ainda no contexto da operação de rastreio de viajantes à entrada no Aeroporto da Madeira, há a reportar um total cumulativo de 3.545 colheitas para teste realizadas no local, até às 18 horas do dia de hoje.