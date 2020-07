Orçamento Suplementar “deita por terra histerismo e malabarismo do PSD-M”

A aprovação do Orçamento Suplementar, ocorrida hoje na Assembleia da República, vem dar razão aos deputados do Partido Socialista da Madeira, eleitos ao Parlamento nacional, pois sempre assumiram que só assim poderiam ser consagradas as medidas necessárias para ajudar a Região a fazer face às consequências da Covid-19 no tecido económico e social.

Tanto assim é que o PSD e o CDS “retiraram os projectos para suspender a Lei das Finanças das Regiões Autónomas, assim como a iniciativa para adiar o pagamento do empréstimo à Madeira, uma vez que estas mesmas medidas estão contempladas no Orçamento Suplementar”, destacam os deputados socialistas.

Desde o início, PS sempre defendeu que seria em sede de Orçamento Suplementar que estas alterações poderiam ser feitas, mas os sociais-democratas, “no seu populismo, histerismo e aproveitamento político habituais”, insistiram na apresentação destas propostas concorrenciais que, não obstante a extemporaneidade das propostas, mereceu voto favorável dos deputados do PS-Madeira Carlos Pereira, Olavo Câmara e Marta Freitas, furando inclusivamente a disciplina de voto da sua bancada parlamentar, por colocarem “os interesses da Madeira e do Porto Santo em primeiro lugar”.

Agora, os socialistas congratulam-se com a aprovação do Orçamento Suplementar e de medidas que vêm beneficiar a Região Autónoma da Madeira, a qual passa a dispor de mais instrumentos financeiros para apoiar as famílias.

Carlos Pereira, Olavo Câmara e Marta Freitas não deixam, contudo, de apontar o dedo ao facto de o PSD ter-se abstido na votação do Orçamento, depois dos “malabarismos” que os seus deputados madeirenses (Sara Madruga da Costa, Sérgio Marques e Paulo Neves) têm vindo a fazer.

“Os deputados do PS foram os únicos a votar a favor de um Orçamento Suplementar que irá amplamente apoiar os madeirenses e porto-santenses perante esta situação de agravamento da economia que estamos a vivenciar”, declaram os parlamentares socialistas, recordando que o PSD tem afirmado que esta era “a hora da verdade” e que seria possível ver “quem está do lado dos madeirenses ou contra estes”. Situação que, no entender do PS, ficou agora esclarecida: “os deputados do PS votaram favoravelmente um orçamento que beneficia a Madeira. Os deputados do PSD não”.