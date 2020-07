Idosa cai de escadaria e morre no Jardim da Serra

Uma mulher de idade avançada foi esta manhã encontrada cadáver no sítio do Chote, no Jardim da Serra, em Câmara de Lobos.

Ao tudo indica, a idosa terá caído de uma escadaria e acabou por falecer no local.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram alertados para esta situação, mas já nada conseguiram fazer para salvar-lhe a vida. A PSP tomou conta da ocorrência e aguardou a chegada do delegado de saúde que confirmou o óbito.