Terreiro e Saccharum proporcionam fim-de-semana com muita animação

O Terreiro e o Saccharum, no Funchal e na Calheta, respectivamente, proporcionam um fim-de-semana com muita animação, que será protagonizado por Basílio ao saxofone, Spot The Difference e o DJ Gillez.

A actuação de Basílio decorre na sexta-feira, pelas 21 horas, no Terreiro, situado na Rua Imperatriz Dona Amélia. Já os Spot The Difference actuam no sábado, pelas 21 horas.

No Saccharum, mais concretamente no Calhau Bar, na Calheta, acontece a selecção musical do DJ Gillez, no sábado, pelas 17h30, num evento intitulado 'Sunsets no Calhau'.