Central de Baterias do Porto Santo realiza testes esta quinta-feira

A Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) revela que, no âmbito dos ensaios que vem executando na Central de Baterias no Porto Santo, vai realizar dois testes esta quinta-feira, o primeiro dos quais, por alguns minutos, logo após as 0h00 e, depois, entre as 16h30 e as 17h30, admitindo-se que, durante este período, possa haver alguma perturbação na rede de energia eléctrica.

"Esta infraestrutura, concretizada no âmbito do projecto 'Porto Santo Sustentável – Smart Fossil Free Island', é de extrema importância para a 'Ilha Dourada', pois vai permitir aproveitar grande parte da energia alternativa ali produzida, maximizando, depois, a sua utilização nos períodos de maior consumo", refere através de uma nota de imprensa enviada às redacções.

A escolha dos horários dos ensaios teve como preocupação principal afectar o mínimo possível a população local e os visitantes que se encontram nesta altura do ano no Porto Santo.