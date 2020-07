Fundo de Emergência "será pago ainda este mês"

É convicção do presidente do município de São Vicente que os 500 mil euros previstos no Fundo de Emergência Social e Empresarial “serão pagos até final do mês de Julho”. O autarca admite que nos casos mais urgentes poderá usar dinheiro que a autarquia dispõe. A resposta surge no seguimento de algumas críticas à demora das ajudas aos empresários.

Ao dia de ontem “59 empresas” tinham feito chegar os pedidos de ajuda a 258 funcionários, o que totaliza 258 mil euros.

São Vicente ajuda empresas com meio milhão para manter trabalhadores, veja o vídeo Para precaver uma crise social sem precedentes no município devido à pandemia da covid-19, a Câmara de São Vicente vai “injectar 500 mil euros” em todas as empresas com sede social no concelho que “comprovadamente tenham sido afectadas no volume de receitas” durante esta crise pandémica.

A atribuição de uma compensação financeira (mil euros), anunciado em Maio, destina-se a pessoas, famílias, associações, empresas, empresários em nome individual, trabalhadores independentes e prestadores de serviços sediados no concelho, todavia alguns empresários gostariam que a celeridade fosse outra até porque continuam a registar despesas em resultado da crise pandémica.

José António Garcês diz compreender a ansiedade dos empresários, no entanto recorda os passos e os requisitos do procedimento sob pena de ferir o cumprimento de prazos: “Percebo que estejam nessa situação, mas ainda estamos a receber candidaturas, e o processo tem pouco mais de um mês”.

O autarca adianta que o empréstimo já “foi adjudicado à Caixa Geral de Depósitos” com o objectivo de fazer face aos efeitos a nível social e a nível económico que culminaram com a obrigação do encerramento de muitos estabelecimentos comerciais e a suspensão do exercício de quase toda a actividade económica.

A atribuição do apoio depende da apresentação de requerimento, por via eletrónica para o endereço [email protected] ou em suporte papel entregue no gabinete da presidência, em conformidade com o regulamento, no prazo de 45 dias úteis a contar da data da publicação do presente Regulamento no Diário da República. “Tudo normal”, resumiu o edil que foi reeleito em 2017 por um Movimento de Cidadãos.