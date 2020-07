Inscrições abertas para o Prémio APAV para a Investigação 2020

O Prémio APAV para a Investigação destina-se a premiar trabalhos de investigação científica sobre temas ou problemas relacionados com a missão da APAV, nomeadamente: apoiar as vítimas de crime, suas famílias e amigos/as, prestando-lhes serviços de qualidade, gratuitos e confidenciais e contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas, sociais e privadas centradas no estatuto da vítima.

Condições gerais do Prémio APAV para a Investigação 2020:

- O Prémio APAV para a Investigação será atribuído anualmente pela APAV a um trabalho inédito, desenvolvido em língua portuguesa.

- O Prémio APAV para a Investigação será atribuído a um trabalho que contribua para o conhecimento geral ou específico dos temas ou problemas relacionados com as vítimas de crime, ou para a melhoria de qualidade dos serviços de apoio à vítima em Portugal.

- O Prémio APAV para a Investigação será atribuído a um trabalho desenvolvido em áreas científicas diversas, tais como Direito, Psicologia, Serviço Social, Sociologia, História, Economia, Saúde, Antropologia, Criminologia, Vitimologia, Pedagogia, etc.

Mais informação em: https://apav.pt/premioinvestigacao/

“Gender Research 4 Covid-19” apoia 16 projectos

Recentemente o projecto “Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica em Tempos de Pandemia: caracterização, desafios e oportunidades no apoio à distância”, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, foi seleccionado para financiamento no âmbito do “Gender Research 4 Covid-19”.

O concurso promovido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), em articulação com a Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade e o apoio da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), lançado pelo Governo para estudar impactos de género no âmbito da pandemia, recebeu 145 candidaturas, das quais 16 foram seleccionadas para receber financiamento, no total em cerca de 506 mil euros, com origem em fundos nacionais através do orçamento da FCT.

Dos projectos seleccionados, nove projectos são de concretização rápida, com o máximo de quatro meses para desenvolvimento e um apoio máximo por projecto de 20 mil euros, e sete projectos são de análise longitudinal, com o máximo de dez meses para desenvolvimento e um apoio por projecto de até 40 mil euros.

O “Gender Research 4 Covid-19” dividiu-se em três linhas possíveis para financiamento, tendo sido seleccionados cinco projectos para estudos de “género e mercado de trabalho durante e no período pós-crise covid-19″; três projectos para a linha “covid-19, quotidianos, estereótipos e papéis de género” e oito projectos na linha “covid-19 e violência contra as mulheres e violência doméstica”.