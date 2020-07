Pelos menos dois mortos na sequência de uma colisão de aeronaves nos EUA

Pelo menos duas pessoas morreram no domingo nos Estados Unidos na sequência de uma colisão entre duas aeronaves que acabaram por se despenhar no Lago Coeur d'Alene, no estado de Idaho, indicaram as autoridades.

Numa declaração, as autoridades do Condado de Kootenai explicaram que os corpos de duas pessoas já tinham sido recuperados, e salientaram que, de acordo com informações preliminares, os dois aviões transportavam um total de oito pessoas, incluindo passageiros e tripulação.

As autoridades não excluem a possibilidade de não haver sobreviventes: "Neste momento, acredita-se que não há sobreviventes", lê-se na mesma nota.

As autoridades receberam o primeiro alerta por volta das 14:20, hora local (22:20 em Lisboa).

As equipas de salvamento foram ao local e testemunhas disseram ter visto dois aviões a caírem no lago.

Ambos os aviões foram localizados a 127 pés debaixo de água (cerca de 38 metros de profundidade).

A equipa de mergulho do Condado de Kootenai não tem equipamentos para chegar a esta profundidade, e as autoridades indicaram que poderão ter de contratar os serviços de uma empresa privada para continuar o trabalho de salvamento.