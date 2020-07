Marcelo como "uma ponte" de ligação entre a Região e a República

Miguel Albuquerque disse estar "muito satisfeito pelo Presidente da República ter vindo à Madeira" em viagem de trabalho e poder "constar in-loco aquilo que são as reivindicações e as necessidades da Região no presente quadro político nomeadamente a necessidade da Região poder estar dotada de meios para fazer face às suas necessidades que decorrem do surto pandemico e poder constatar o esforço que tem sido feito".

Já no Aeroporto, revelou ainda que "numa conversa franca" apelou ao Presidente da República para ser "uma ponte" de ligação entre a Região e a República