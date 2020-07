O tripulante de um navio de transporte de mercadorias que, tal como o DIÁRIO já tinha avançado, foi resgatado ao largo do Funchal, apresentava suspeita de enfarte de miocárdio.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi recebido no Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) cerca das 01h15, através de contacto telefónico, e de imediato encaminhado para o INEM - Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-Mar), entidade com competência para avaliar a situação clínica e por determinar qual a modalidade de resgate.

Devido às restrições impostas na Região Autónoma da Madeira, foi efectuado despiste para a COVID-19, tendo sido negativo, pelo que foi autorizada a arribada e desembarque pelas autoridades de saúde.

Desta forma, foi accionada a embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN-SR40) e uma equipa da EMIR (Equipa Médica de Intervenção Rápida), tendo o tripulante, um homem com 34 anos, desembarcado na Marina do Funchal pelas 09h35, onde era aguardado por uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal que o transportou para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.