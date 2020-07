Emergência médica motiva resgate de tripulante de navio ao largo da Madeira

Um tripulante de um navio de mercadorias foi resgatado, na manhã deste domingo, por motivos médicos, quando se encontrava ao largo da Madeira.

O navio que se dirige a Fort de France, em Martinica, aproximou-se da Região para que uma embarcação da Capitania do Porto do Funchal conseguisse completar o resgate do tripulante do 'Hoegh Singapore', de bandeira norueguesa.

A vítima foi levada para a marina do Funchal, onde uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal já aguardava para realizar o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.